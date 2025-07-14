İsrail'de 'İnsani Kent' Plana Tepkiler - Son Dakika
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İsrail'de 'İnsani Kent' Plana Tepkiler

14.07.2025 17:43
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Yair Lapid ve diğer muhalefet liderleri, hükümetin Gazze'de toplama kampı planını eleştirdi.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid başta olmak üzere, muhalefet liderleri, hükümetin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde "insani bir kent" adı altında toplama kampı kurma planına tepki gösterdi.

Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Lapid, X platformundaki hesabında yayımladığı bir videoda, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'de "insani bir kent" inşa etme yönündeki planlarını eleştirdi.

Lapid, "Netanyahu ve Smotrich, Gazze'de insani bir kent kurmak istiyor. Ama bu şehir Gazze'de kurulmayacak. Bu plan gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bu fikrin hükümetin bakış açısından bile "çılgınca" olduğunu savunan Lapid, "Bu insanlar, başarısızlıklarını kabul etmek yerine milyarlarca doları harcamaya hazırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Lapid, Netanyahu hükümetine yönelik eleştirilerini, şöyle sürdürdü:

"İsrailli vergi mükelleflerinin parasını tuhaf fantezilere harcamaktan hiç vazgeçmiyorlar. Asker kaçakçılığını finanse ediyorlar, yolsuzluğu finanse ediyorlar ve şimdi de asla inşa edilemeyecek hayali kentler için kaynak ayırmak istiyorlar."

Liberman'dan da plana tepki

İsrail Evimiz Partisi Genel Başkanı Avigdor Liberman da İsrail hükümetinin Gazze'de "insani bir kent" kurma planına sert tepki gösterdi.

Partisinin grup toplantısının başında konuşan Liberman, planı "kabul edilemez bir yanılsama" olarak nitelendirdi.

Liberman, "Hükümetin milyarlarca dolarlık yatırımlarla insani bir şehir kurma yanılsamasını teşvik etmesi ve Genelkurmay Başkanı'nın buna karşı çıkmasına rağmen planın sürdürülmesi kabul edilemez. Bu ülkede siyasi kaygılar her zaman güvenlikten önce geliyor." dedi.

Planın mantıksız olduğunu vurgulayan Liberman, "Birinin bu projeyi koruması, finanse etmesi ve sürdürmesi gerekecek. Bu, bizi Gazze'ye fiilen bağlamak anlamına gelir. Buna izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Gantz'tan savaşın daha uzun süreceği mesajı

Mavi-Beyaz Partisi lideri ve milletvekili Benny Gantz ise partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Netanyahu'yu savaşın yönetimi ve esirlerin durumu konusunda eleştirdi.

Toplantının başında konuşan Gantz, "Savaşın başında Morag ekseninin kontrolünü talep ettim ama Netanyahu korktu. Şimdi ise kaçırılan askerlerin (esir askerler) iadesinden korkuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gantz, savaşın daha uzun süreceğini savunarak, "Bize, kaçırılan askerleri geri getirmek için birkaç ay daha bekleyemeyeceğimiz yanılsamasını vermeyin. Yaklaşık iki yıllık bir çatışmadan sonra, Gazze'de önümüzdeki yıllarda da savaşmak zorunda kalacağımız artık açık." dedi.

Gantz ayrıca İsrail Başsavcılığının aynı gün gerçekleştirdiği saha duruşmasına da değinerek, "Bugünkü duruşma, bu hükümetin vatandaşların yararına çalışmak yerine, içeriden parçalamaya odaklandığının açık kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümeti, Filistinlileri sürgün planında ısrar ediyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürgün amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Bölgeye taranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altına başka ülkelere sürgün edilmesi amacını hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etmişti.

Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in Filistinlileri namlu ucunda, insani yardımı tekeline alarak bu bölgeye toplamasının "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağı eleştirisini yöneltmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avigdor Liberman, İnsan Hakları, Yair Lapid, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Refah, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de 'İnsani Kent' Plana Tepkiler - Son Dakika

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