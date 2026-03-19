İsrail\'de İran Füzesi Alarmlara Neden Oldu

19.03.2026 01:14
İran'ın misillemesi sonrası Tel Aviv'de sirenler çaldı, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde gökyüzünden patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füzelerin İran'dan ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İran'ın misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.

Sirenlerin çalmasının ardından çok başlıklı bir İran füzesi Tel Aviv semalarında görülürken, gökyüzünden çok sayıda patlama sesi duyuldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, henüz herhangi bir isabet ihbarı alınmadığı, gerekmesi durumunda güncelleme yapılacağı kaydedildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise İran'dan atılan füze parçasının İsrail'in orta kesimindeki Jaljulia bölgesinde bir binaya isabet ettiğini belirtti. Haberde, ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

