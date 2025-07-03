İsrail'de İran İçin Casusluk İddianamesi

İsrail Savcılığı, 3 İsrailli hakkında "İran adına para karşılığında casusluk yapmak" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nde yer alan yasa dışı Hamra Yahudi yerleşim biriminde yaşayan 33 yaşındaki Mark Morgan hakkında "para karşılığında İranlı bir ajanla irtibat kurmak (casusluk yapmak)" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Beerşeva Merkez Mahkemesine sunulan iddianamede, Morgan'ın İran'dan atılan füzelerin İsrail içine düştüğü ve İsrail tarafından engellendiği noktaları belgelediği, bu noktalara ait video kayıtlarını çalıştığı İranlıya gönderdiği ileri sürüldü.

Savcılığın, ayrıca kuzeydeki Nasıra Merkez Mahkemesine, Tiberya kentinden 2 kişi hakkında "para karşılığında İran adına casusluk yapmak" suçlamasıyla iddianame sunduğu aktarıldı.

İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) İran'la yaşanan çatışmalar sırasında çok sayıda İsrailliyi gözaltına aldığı açıklanmıştı.