İsrail'de İran Misillemesi: 2217 Yaralı

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran'ın misilleme saldırılarında 21'i ağır 2 bin 217 İsraillinin yaralandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana hastanelere 2 bin 517 yaralı getirildiği, bunlardan 21'inin durumunun ağır, 103'ünün ise orta seviyede olduğu ifade edildi.

Hastaneye kaldırılanlar arasında 107 kişinin panik atak geçirdiği aktarılan açıklamada, gece boyunca Kızıl Davut Yıldızı ambulanslarıyla veya kendi imkanlarıyla hastanelere 54 yaralının getirildiği kaydedildi.

Yaralıların büyük bir kısmının cuma günü itibarıyla hastanelerden taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şu an sadece 132 kişinin hastanede tutulduğu, 55 kişinin ise acil servislerde tedavi gördüğü bilgisi verildi.

İsrail hükümeti, İran misillemeleri nedeniyle oluşan maddi zarar veya can kayıplarının boyutunu ortaya koyacak haberlere genellikle sıkı bir sansür ve kısıtlama uyguluyor.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.