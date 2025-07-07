İsrail'de İşkence Yargılaması İçin Uzlaşma Önerisi

İsrail'de hakimin, Gazze'de alıkonulan Filistinliye işkence yapan askerlerin yargılanmasını önlemek için uzlaşı önerdiği belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail'in güneyinde işkencelerle adını duyuran Sde Teiman Gözaltı Merkezinde görev yapan 5 askerin yargılanmasına ilişkin bilgi verildi.

"Ağır işkence ve bedensel zarar vermekle suçlandığı" ifade edilen ve adları açıklanmayan askerlerin yargılandığı dava duruşmasının henüz "savunma tarafının yeterli delil sunmaması" sebebiyle başlamadığı aktarıldı.

Askeri hakim Mair Wigser'in duruşma yapılmadan "pazarlık yoluyla uzlaşı" seçeneğini taraflara ilettiği kaydedildi.

Sanıkların "yargılamanın uzaması sebebiyle" zorluk yaşadığını ileri süren hakim, savunma tarafına ve savcılık makamına uzlaşıya gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan İsrailli askerler hakkında soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Söz konusu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, merkezin önünde gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar üsse baskın gerçekleştirmişti.