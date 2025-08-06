İsrail'de Kamuoyu: Filistinlilerin Trajedisi Umursanmıyor - Son Dakika
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İsrail'de Kamuoyu: Filistinlilerin Trajedisi Umursanmıyor

06.08.2025 11:40
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İsrail'deki bir araştırma, Yahudi katılımcıların yarısından fazlasının Gazze'deki kıtlıktan rahatsız olmadığını gösterdi.

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırmasına katılan Yahudilerin yarısından fazlası Gazze Şeridi'ndeki kıtlık ve Filistinlilerin karşı karşıya bırakıldığı insani trajediden "hiç rahatsız olmadıklarını" dile getirdi.

"İsrail Demokrasi Enstitüsü" yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Buna göre katılımcıların yüzde 78'i, çoğu kadın ve çocuk 61 binden fazla Filistinlinin öldürülmesine rağmen "İsrail ordusunun Gazze'de Filistinli sivillere zarar vermemek için çaba sarf ettiğini" savundu.

Katılımcılara İsrail'in dayattığı kıtlık nedeniyle Gazze'de yaşanan açlık ve trajedilere dair görüşleri de soruldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 55'inden fazlası "bu durumdan hiç rahatsızlık duymadıkları" yanıtını verdi.

İsrail'de geçen ay yapılan bir başka kamuoyu yoklamasında da katılımcıların yarısından fazlası "Gazze'de kıtlığın olmadığını" iddia etmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 96'sı çocuk olmak üzere 193 Filistinli açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Kamuoyu: Filistinlilerin Trajedisi Umursanmıyor - Son Dakika

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