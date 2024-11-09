İsrail'de Kısıtlamalar Hafifletildi - Son Dakika
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İsrail'de Kısıtlamalar Hafifletildi

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kuzeydeki bazı yerleşimlerde toplanma yasağını kaldırdı.

09.11.2024 23:16
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İsrail İç Cephe Komutanlığı, ülkenin kuzeyindeki bazı yerleşimlerdeki kısıtlamaları gevşettiğini duyurdu.

İsrail İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonrasında İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde daha önce getirilen kısıtlamaların hafifletildiği açıklandı.

İç Cephe Komutanlığı, Katzrin ve Kidmat Tsvi yerleşim birimleri hariç işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki yerleşimler ve Celile'nin merkezi için toplanma yasağını kaldırdı.

Yapılan değişiklikle, söz konusu bölgelerde 2 bin kişiye kadar toplanma izni verildi.

İsrail İç Cephe Komutanlığı, Hizbullah'la yaşanan çatışmalar sonrası güvenlik talimatları çerçevesinde Lübnan sınırına yakın belirli bölgelere kısıtlamalar getirmişti.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 192'si çocuk ve 614'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 117 kişi öldü, 13 bin 888 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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