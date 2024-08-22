İsrail'de muhalefet liderleri, 7 Ekim saldırıları sırasında görev yapan yetkililere istifa çağrısı yaptı

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İsrail'de muhalefet liderleri, Başbakan Başbakan Binyamin Netanyahu başta olmak üzere, 7 Ekim saldırıları sırasında görev yapan tüm yetkili siyasetçi ve askerlere istifa çağrısını yineledi.

Ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, 7 Ekim'deki Filistinli grupların saldırısının, kendisinin hükümeti döneminde gerçekleşmesinin mümkün olmadığını savundu.

İsrailli siyasetçi, aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bulunduğu 7 Ekim saldırısı döneminde görevde olan siyasi ve askeri yetkilileri istifaya çağırdı.

İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Gadi Eisenkot da 7 Ekim saldırısı sırasındaki yetkililerin istifa etmesi çağrısını tekrarladı.

İsrail Ordu Radyosundaki açıklamasında Eisenkot, "savaş durumu sakinleştiğinde, Netanyahu'nun istifa zamanına bakılmaksızın tüm komutanların istifa etmesi gerektiğini" ifade etti.

Eisenkot, Gazze- Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru konusunda anlaşmaya varılana kadar Gazze'de ateşkes karşılığında esir takasına ilişkin anlaşmaya varılmasının ertelenmesini "hata" olarak değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 693 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.