İsrail'de Netanyahu Karşıtı İttifak: Bennett ve Lapid Birleşiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanı Naftali Bennett ile eski başbakan Yair Lapid, 'Birlikte' adlı seçim koalisyonunu kurdu. Netanyahu'nun Likud partisi anketlerde önde görünse de, Bennett'in partisiyle arasındaki fark az. İttifakın hükümet kurabilmesi için eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un partisinden destek alması gerekiyor.

Bennett, güvenlikte sert, ulusal konularda liberal bir yaklaşım sergiliyor. Lapid ise seküler ve merkezci görüşleriyle tanınıyor. İttifakın Türkiye ile ilişkileri de etkilemesi bekleniyor. Bennett daha önce 'Türkiye yeni İran'dır' ifadesini kullanmıştı. Lapid ise diplomasiyi önceliklendirse de Türkiye karşıtı açıklamalarıyla biliniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail muhalefetinin tavrını değerlendirerek 'İran'dan sonra İsrail düşmansız yaşayamaz' dedi.

