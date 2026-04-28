İsrail'de Netanyahu Karşıtı İttifak: Bennett ve Lapid Birleşiyor

28.04.2026 10:20
Netanyahu'nun eski danışmanı Naftali Bennett ile eski başbakan Yair Lapid, seçim ittifakı kurarak siyasette yeni bir denge oluşturuyor. Anketlerde Likud önde ancak fark az; koalisyon için eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un desteği kritik.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanı Naftali Bennett ile eski başbakan Yair Lapid, 'Birlikte' adlı seçim koalisyonunu kurdu. Netanyahu'nun Likud partisi anketlerde önde görünse de, Bennett'in partisiyle arasındaki fark az. İttifakın hükümet kurabilmesi için eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un partisinden destek alması gerekiyor.

Bennett, güvenlikte sert, ulusal konularda liberal bir yaklaşım sergiliyor. Lapid ise seküler ve merkezci görüşleriyle tanınıyor. İttifakın Türkiye ile ilişkileri de etkilemesi bekleniyor. Bennett daha önce 'Türkiye yeni İran'dır' ifadesini kullanmıştı. Lapid ise diplomasiyi önceliklendirse de Türkiye karşıtı açıklamalarıyla biliniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail muhalefetinin tavrını değerlendirerek 'İran'dan sonra İsrail düşmansız yaşayamaz' dedi.

Ayrıca, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin 2026 toplantısında sihirbaz Oz Pearlman, Trump'ın doğacak kızının adını 'Vivian' olarak tahmin etti. Pearlman, 3 yaşında İsrail'den ABD'ye göç etmiş ünlü bir illüzyonist.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu
56 değil sanki 26 Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı 56 değil sanki 26! Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar

Yıldız isim gidiyor mu Derbi sonrası Fenerbahçe’de ilk ayrılık
Fenerbahçe’de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
Herkes merak ediyordu Tedesco’nun neden kovulduğu ortaya çıktı
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Putin’in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı’nı geçti
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
28.04.2026 10:42:22
