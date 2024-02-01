 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'de Netanyahu'nun görevden alınması talebi Yüksek Mahkemeye sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'de Netanyahu'nun görevden alınması talebi Yüksek Mahkemeye sunuldu

İsrail\'de Netanyahu\'nun görevden alınması talebi Yüksek Mahkemeye sunuldu

İsrail'de bir grup, aralarında askeri yetkililerin de bulunduğu 9 kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağlığının kötüleşmesini ve ülke menfaatlerini şahsi çıkarlarına kurban etmesini gerekçe göstererek görevden alınması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu. Netanyahu'nun görev süresince cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ve çıkar çatışması yaşadığı iddia edildi. Ayrıca, Başbakanın sağlığının kötüleştiği ve bu durumun görevden alınmasını gerektirdiği belirtildi.

01.02.2024 15:15
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de aralarında askeri yetkililerin de bulunduğu bir grup, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "sağlığının kötüleşmesini" ve "ülke menfaatlerini şahsi çıkarlarına kurban etmesini" gerekçe göstererek görevden alınması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, aralarında eski Savunma Bakanı Moşe Ya'alon ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz'un da bulunduğu 9 kişi, Netanyahu'nun görevden alınması için İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe sundu.

Yüksek mahkemeye sunulan dilekçede, Netanyahu'nun başbakanlık görevine "uygun olmadığının ilan edilmesi" çağrısında bulunuldu.

Dilekçede görev süresince cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan Netanyahu'nun açıkça "çıkar çatışması" yaşadığı kaydedildi.

Netanyahu'nun ülkenin, halkın, Gazze'deki İsrailli esirler ile ailelerinin menfaatinden ziyade şahsi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği savunuldu.

Ayrıca, Başbakanın sağlığının kötüleştiğine dair işaretler olduğu ve bunun da görevden alınmasını gerektirdiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Benjamin Netanyahu, Haaretz, İsrail, İsrail, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Netanyahu'nun görevden alınması talebi Yüksek Mahkemeye sunuldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 15:58:32. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Netanyahu'nun görevden alınması talebi Yüksek Mahkemeye sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement