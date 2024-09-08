Ayşenur Ezgi Eygi\'nin Cenazesi Türkiye\'ye Getiriliyor

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin, Ürdün üzerinden Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Merhumenin ABD'de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye'deki akrabalarıyla temas halindeyiz. Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir. Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.