İsrail'de Ordu ve Hükümet Arasında Kriz Tırmanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'de Ordu ve Hükümet Arasında Kriz Tırmanıyor

13.08.2025 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir arasındaki atama krizinde gerginlik artıyor.

İsrail'de ordu ile hükümet arasında askeri atamalara ilişkin kriz, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i "hükümet karşıtı danışmalarının tavsiyesiyle" iş yapmakla suçlamasının ardından giderek tırmanıyor.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planına karşı olduğu aktarılan Genelkurmay Başkanı Zamir ile hükümet arasındaki gerilim Gazze kentinin işgali kararının alındığı 7 Ağustos'ta yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısındaki tartışmayla gün yüzüne çıkmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, yaptığı yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Zamir'in hükümet karşıtı danışmanlarının tavsiyesiyle üzerinde mutabık kaldıkları ordu içindeki atama prosedürlerini değiştirmeye teşebbüs ettiğini ileri sürdü.

Yasalar çerçevesinde albay rütbesi ve üstü terfileri onaylamaya karar veren makamda kendisinin bulunduğunu iddia eden Katz, Genelkurmay Başkanı'nın yalnızca terfi ettirilecek isimleri kendisine önermekle yükümlü olduğunu iddia etti.

Katz'ın iddialarının aksine, İsrail'de Genelkurmay Başkanı'nın askeri atamalar için Savunma Bakanı'nın onayını almasını zorunlu kılan doğrudan bir yasa bulunmuyor.

Ancak 1992'de yayımlanan "Genelkurmay Kararnamesi'ne" göre, albay ve üzeri rütbelere verilecek terfilerde Genelkurmay Başkanı'nın "atama makamı", Milli Savunma Bakanı'nın ise "onay makamı" olduğu belirtiliyor.

-Zamir'in atamaları onaylamayacağı belirtiliyor

Hükümet ile ordu arasındaki atama krizi, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, orduda 7 tümen komutanının değiştirilmesi, Zırhlı Birlikler ile Mühendislik kolordularının başına yeni isimler atanması ve diğer üst düzey pozisyonlara yeni isimlerin getirilmesi kararı almasının ardından geldi.

The Jerusalem Post gazetesine konuşan Katz'a yakın bir kaynak, Zamir'in yeniden yapılanma öncesinde Bakanla istişare yürütmediğini, bu nedenle Bakanın atamaları onaylamama kararı aldığını dile getiriyor.

Savunma Bakanı Katz'ın, Zamir'in kendisinin onayını almaksızın atama kararı almasına kamuoyu önünde sert tepki göstermesine yanıt olarak İsrail ordusu da atanan isimleri ve pozisyonlarını kamuoyuna duyurmuştu.

Aşırı sağcı Bakan'dan Zamir'i görevden alın çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, askeri danışmanlarını derhal görevden almaması halinde Genelkurmay Başkanı Zamir'i görevden alması çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, liderliğini yürüttüğü Yahudi Gücü Partisi'nin Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Genelkurmay Başkanı'na en yakın kişileri gördüğünüzde, Gazze Şeridi'ni işgal planımıza neden karşı çıktığı açıkça anlaşılıyor." dedi.

Zamir'in etrafının "teslimiyet yanlısı" isimlerle çevrili olduğunu iddia eden Ben-Gvir, "Eğer Zamir, aşırı sol siyasi yakın çevresini değiştireceğini hemen duyurmazsa, Başbakanı, danışmanlarıyla birlikte siyasi liderliği baltalamaya çalışan biri yerine, zafer için çabalayan bir adayla derhal değiştirmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail, ana muhalefetinden hükümete atama krizi eleştirisi

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, atamaların hükümet ile ordu arasında krize dönüşmesini eleştirdi.

Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Bu çılgın hükümet, ordu subaylarının atanması gibi basit bir olayı bile sızıntılar, kavgalar, iftiralar ve gece yarısı açıklamaları olmadan gerçekleştiremiyor." ifadelerine yer verdi.

Lapid, "Bir ülke böyle yönetilmez, bir ordu böyle yönetilmez." şeklinde tepki gösterdi.

-"Netanyahu ailesi, beni görevden almaya çalışıyor"

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze Şeridi'nin tamamının işgal planına karşı olduğu için Başbakan Netanyahu ailesinin kendisini görevden almaya çalıştığına inanıyor.

İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Zamir'in ordu içindeki subaylara ve ordu dışındaki bazı üst düzey yetkililere, "Netanyahu ailesinin kendisini görevden almaya çalıştığını" söylediğini yazmıştı.

Zamir'in, askeri ve diğer üst düzey yetkililere "Gazze Şeridi'ne operasyona karşı sergilediğim tutum için Netanyahu ailesi beni hedef alıyor ve beni görevden almak istiyor." dediği aktarılmıştı.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Hükümet, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Ordu ve Hükümet Arasında Kriz Tırmanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti CHP'li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti
Beşiktaş’tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti Beşiktaş'tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı 7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
Edirne’deki yangının verdiği hasar dron kamerasında Edirne'deki yangının verdiği hasar dron kamerasında
Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek

13:50
Epözdemir’in 35 milyon TL’lik aracına el konuldu Korsan çakar iddiası
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası
12:56
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
18:51
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale'deki yangınlar tamamen kontrol altında
18:50
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı
Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
18:08
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı O anlar kamerada
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı! O anlar kamerada
18:06
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
17:59
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, babasını son yolculuğuna uğurladı
17:53
Volkan Demirel’den Mauro Icardi sorusuna olay cevap
Volkan Demirel'den Mauro Icardi sorusuna olay cevap
17:35
Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış
Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış
17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:12
Galatasaray’da mutlu son yakın Manchester City ile görüşmeler olumlu gidiyor
Galatasaray'da mutlu son yakın! Manchester City ile görüşmeler olumlu gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 14:17:33. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Ordu ve Hükümet Arasında Kriz Tırmanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.