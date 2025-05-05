İsrail'de Protesto: Gazze İşgali Planına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'de Protesto: Gazze İşgali Planına Tepki

İsrail Meclisi önünde, Gazze'deki saldırı planına karşı düzenlenen protestolara polis sert müdahale etti.

05.05.2025 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi amaçlayan saldırı planını onaylamasının ardından hükümet karşıtı yüzlerce gösterici meclis önünde protesto düzenledi.

İsrail basınına göre, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nin önünde toplanan ve Başbakanlık Ofisi'ne giden yolu kapatan yüzlerce göstericiye polisin sert müdahalesi sonucu şiddet olayları patlak verdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan bir gösterici, yedek askerleri toplu silah altına alıp saldırıları genişleterek Gazze'de tutulan İsrailli esirleri kaderine terk eden hükümete karşı seslerini yükseltmek için meclis önünde toplandıklarını belirtti.

Protestocuların Başbakanlık Ofisi'ne giden yolu kapatmasının ardından polis alanda toplanan yüzlerce İsrailliye sert müdahalede bulunarak dağıtmaya çalıştı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere, polisin bazı göstericilere sert müdahalede bulunduğu ve aralarından birini yerde sürüklediği yansıdı.

İsrail polisi, bazı protestocuların kamu düzenini bozmaya yeltendiğini ve polisin talimatlarını görmezden gelerek provokasyona kalkıştığını ve polisle çatıştığını öne sürdü.

Göstericilere sert müdahalede bulunan polis, bir protestocunun "toplumun huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail'de muhalefet ve İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'de tutulan esirleri kaderine terk etmekle suçladığı Başbakan Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı hükümet aleyhine uzun süredir protestolar düzenliyor.

İsrail güvenlik kabinesi, saldırı planını onaylamıştı

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

Söz konusu planının ilk aşamasının Gazze'de daha fazla bölgenin işgali ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edilmişti.

Kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine İsrail askerlerinin saldırılar bittikten sonra geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.

Ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

İsrail Meclisi, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hükümet, Güncel, İsrail, Dünya, Polis, Kudüs, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Protesto: Gazze İşgali Planına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk istedi, ABD’de bir bölgenin ismi değişti Elon Musk istedi, ABD'de bir bölgenin ismi değişti
Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu’da korku yarattı: ABD’nin Ortadoğu politikasından rahatsız Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu’na uçtu Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu'na uçtu
Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 20:58:07. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Protesto: Gazze İşgali Planına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.