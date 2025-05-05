İsrail'de Protesto: Gazze İşgali Planına Tepki

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi amaçlayan saldırı planını onaylamasının ardından hükümet karşıtı yüzlerce gösterici meclis önünde protesto düzenledi.

İsrail basınına göre, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nin önünde toplanan ve Başbakanlık Ofisi'ne giden yolu kapatan yüzlerce göstericiye polisin sert müdahalesi sonucu şiddet olayları patlak verdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan bir gösterici, yedek askerleri toplu silah altına alıp saldırıları genişleterek Gazze'de tutulan İsrailli esirleri kaderine terk eden hükümete karşı seslerini yükseltmek için meclis önünde toplandıklarını belirtti.

Protestocuların Başbakanlık Ofisi'ne giden yolu kapatmasının ardından polis alanda toplanan yüzlerce İsrailliye sert müdahalede bulunarak dağıtmaya çalıştı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere, polisin bazı göstericilere sert müdahalede bulunduğu ve aralarından birini yerde sürüklediği yansıdı.

İsrail polisi, bazı protestocuların kamu düzenini bozmaya yeltendiğini ve polisin talimatlarını görmezden gelerek provokasyona kalkıştığını ve polisle çatıştığını öne sürdü.

Göstericilere sert müdahalede bulunan polis, bir protestocunun "toplumun huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail'de muhalefet ve İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'de tutulan esirleri kaderine terk etmekle suçladığı Başbakan Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı hükümet aleyhine uzun süredir protestolar düzenliyor.

İsrail güvenlik kabinesi, saldırı planını onaylamıştı

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

Söz konusu planının ilk aşamasının Gazze'de daha fazla bölgenin işgali ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edilmişti.

Kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine İsrail askerlerinin saldırılar bittikten sonra geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.

Ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarılmıştı.