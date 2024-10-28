İsrail'de Psikolojik Destek Alanlar 300 Bine Ulaştı

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Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'de 300 bin vatandaşın psikolojik destek aldığı bildirildi.

İsrail parlamentosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis'te Sağlık Komisyonu görüşmeleri oldu.

Burada bilgi veren Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Hizmetleri Başkanı Gilad Bodenheimer, "Psikolojik alanda tedavi görenler aşamalı olarak arttı. Savaş sebebiyle farklı düzeylerde destek alanların sayısı 300 bine ulaştı."ifadelerini kullandı.

Bu yıl içinde psikolojik tedavi kliniklerini artırmak için 330 milyon şekel (88,4 milyon dolar) tahsis edildiğini aktaran Bodenheimer, 2025 yılında ise aynı alan için 610 milyon şekel (163,4 milyon dolar) tahsis edildiğini kaydetti.

Meclis Sağlık Komitesi Başkanı Uni Maşriki de "Yaşanan trajik olaylar ve sonrasındaki savaşın sebep olduğu psikolojik kriz, zarar görenlere ve yakınlarına sağladığımız psikolojik destek çabalarını sürdürmemizi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli öldü, 101 bin 110 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 771 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.