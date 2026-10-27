İsrail'de saat 14.00 itibarıyla oy kullanma oranı son 53 yılın zirvesine ulaştı - Son Dakika
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İsrail'de saat 14.00 itibarıyla oy kullanma oranı son 53 yılın zirvesine ulaştı

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İsrail'de saat 14.00 itibarıyla oy kullanma oranı yüzde 44,9'a çıkarak son 53 yılın zirvesine ulaştı; sandığa gidenlerin sayısı üç milyonu aştı. Başbakan Netanyahu, sağ seçmeni sandığa çağırırken Müslüman Kardeşler destekçilerinin seçimleri çaldığını öne sürdü.

İsrail'deki seçimlerde son yılların katılım rekoru kırılırken, "savaştayız" diyerek seçmenlerine sandığa gitme çağrısı yapan Başbakan Binyamin Netanyahu, provokatif paylaşımlarına devam etti.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamalarda, sağ seçmeni konsolide etmeye ve provokatif paylaşımlarla sandığa yönlendirmeye çalışıyor.

Paylaşımlarında sık sık Filistin vatandaşı İsraillilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki seçime katılım oranlarının yüksekliğine vurgu yapan Netanyahu, "Evimiz için bir savaşın içindeyiz. Müslüman Kardeşler destekçileri sandıklara akın ediyor ve seçimleri çalıyor. Çıkın ve Likud'a oy verin." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar seçime katılımda son 53 yılın zirvesine ulaşıldı

Netanyahu'nun panik havası oluşturan çağrıları sürerken, ülkede sandığa katılım oranında şu ana kadar son 53 yılın zirvesine ulaşıldı.

İsrail Merkezi Seçim Komisyonunun verilerine göre, saat 14.00 itibarıyla oy kullanma oranı yüzde 44,9'a yükseldi. Bu oran, 2022 seçimlerinde aynı saatte kaydedilen yüzde 38,9'luk katılımın belirgin şekilde üzerinde kaldı.

Sandığa gidenlerin sayısı üç milyonu aşarken, bu oran saatlik kayıtların tutulmaya başlandığı 1973'ten bu yana saat 14.00 itibarıyla kaydedilen en yüksek oran oldu. Aynı saat dilimindeki bir önceki rekor 1988'de kırılmış ve bugünkü seviyenin 2,7 puan gerisinde kalmıştı.

Netanyahu cephesindeki tedirginliğin ve sağ tabanı harekete geçirmeye dönük kışkırtıcı söylemlerin ardında, Kanal 14'ün de aktardığı üzere Arap seçmenlerin başta Necef olmak üzere sandıklara gösterdiği yoğun ilgi ve aşırı sağcı koalisyonu devirme hedefi yatıyor.

Kaynak: AA
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