İsrail'de Savaş Kabinesi Üyeliği İçin Yarış Başladı

İsrail'deki üst düzey yetkililer, ordunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından sonra kurulan Savaş Kabinesi'ne girmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
Savaş Kabinesi, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, eski Genelkurmay Başkanları Benny Gantz ve Gadi Eisenkot olmak üzere 5 kişiden (3 üye ve 2 gözlemci) oluşuyor.
Kabine, Netanyahu ile muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz arasında 11 Ekim'de "acil durum hükümeti" kurulması yönünde yapılan anlaşmanın ardından oluşturuldu.
İsrail devlet kurumları arasında en yenisi olmasına rağmen Savaş Kabinesi'nin en güçlü ve etkili kurum haline geldiği yorumları yapılıyor.
Savaş Kabinesi askeri planları değerlendirip onaylaması, orduya direktifler vermesinin yanı sıra İsrail'e esir değişimi ve ateşkes anlaşmaları için sunulan tüm önerileri ilk olarak inceleyen kurul olma özelliğine sahip.
Söz konusu kabine Gazze'deki saldırılara ilişkin kararlar alırken, kritik konularda alınacak kararlar ise hükümetin onayını gerektiriyor.
İsrail'de, Savaş Kabinesi, asker olmadıkları için üyelerinin çoğunluğu güvenlik ve askeri deneyimden yoksun olan Netanyahu hükümetine alternatif olarak görülmeye başlandı.
Savaş Kabinesi üyelerine bakıldığında ise Gantz eski Genelkurmay Başkanı ve eski Savunma Bakanı, Eisenkot eski Genelkurmay Başkanı, Gallant ise 2010 yılında ordunun Güney Komutanlığı başkanlığını yaptı, halihazırda ise Savunma Bakanlığı görevini yürütüyor.
Aşırı sağcı isimler, önceden feshini istedikleri kabineye katılmayı talep ediyor
Savaş Kabinesi kurulduğu günden bu yana kararlarının takibi açısından önem kazandı. Öyle ki bazı İsrailli yetkililer önceden Savaş Kabinesi'nin feshini talep ederken, şimdilerde kabinenin üyesi olmak istiyor.
Hükümet ortaklarından Yahudi Gücü Partisi'nin aşırı sağcı lideri Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich defalarca Savaş Kabinesi'nin kapatılması çağrısında bulundu.
Ancak son günlerde Ben Gvir ve Smotrich bu kabineye katılmakta ısrarcı davranıyor.
Ben Gvir ve Smotrich'in söz konusu talepleri, Başbakan Netanyahu'nun Yeni Umut Partisi lideri Gideon Saar'ı Savaş Kabinesi'ne katılmaya çağırmasının ardından geldi.
Likud Partisi'nin eski liderlerinden Saar, Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle partiden ayrılarak Yeni Umut Partisi'ni kurmuştu ancak son zamanlarda Likud'a benzer siyasi tutum sergilemeye başladı.
Haaretz gazetesinin haberine göre Netanyahu, kabineye Saar'ı getirmek için yaratıcı fikirler arıyor.
Netanyahu ve arkadaşları, şu anda Mecliste ayrı bir bloka liderlik eden Saar'ın kabinede sandalye elde etme talebini yerine getirmek için çalışıyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Saar'ın savaş hükümetinde yer almasına prensipte karşı çıkmasa da Ben Gvir ve Smotrich'in de Savaş Kabinesi'nde yer almak istemesi nedeniyle bunu sürdürmekte zorluk yaşaması muhtemel.
Netanyahu, Şas Partisi lideri Arya Deri'nin durumuna benzer şekilde Saar'ın Savaş Kabinesi toplantılarına oy hakkı olmadan "sıradan davetli" olarak katılmasına izin verme olasılığını arıyor.
Deri, Savaş Kabinesi'nin ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın toplantılarına düzenli olarak katılıyor.
Saar, Savaş Kabinesi'nde gözlemci statüsü almayı kabul edebilir
Haaretz'e göre, Netanyahu'nun yakınları böyle bir düzenleme sayesinde Smotrich ve Ben Gvir'in kabineye ilişkin talepleriyle uğraşmaktan kurtulabileceklerini umuyor.
Saar'ın kendisini resmi olarak Savaş Kabinesi'ne bağlamayan bir atamayı kabul etmemesi de muhtemel. Saar'ın partisinin üst düzey üyeleri ise Saar'ın Eisenkot ve Dermer'in elde ettiğine benzer şekilde Savaş Kabinesi'nde gözlemci statüsü almayı kabul edebileceğini düşünüyor.
Söz konusu üst düzey yetkililer, kabul etme ihtimalinin ise gözlemci statüsünün, normal davetlilerden farklı olarak resmi bir statü olması ve Savaş Kabinesi her toplandığında Başbakan'ın davetine bağlı olmamasından kaynaklandığını aktardı.
Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yakınları, Ben Gvir'in ister davetli ister gözlemci olsun Saar ile eşit statüde olmak isteyeceğini ifade ediyor.
Haaretz, bu koşullar altında Başbakanlıkta yapılan görüşmelerde ortaya çıkan olasılıklardan birinin de Ben Gvir'in bakanlık görevinden istifası karşılığında Savaş Kabinesi'ne atanması olduğuna dikkati çekti.
Bu düzenlemeye göre, koalisyon hükümetindeki tüm parti liderleri ya hükümette üst düzey bakanlar ya da Savaş Kabinesi üyesi olarak görev yapacak.
Ben Gvir ve Smotrich hükümette bakan olarak kalmayı tercih ederse Savaş Kabinesi'ne atanamayacak. Bakanlıkları bulunmayan Gantz, Deri ve Saar ise Savaş Kabinesi'nin toplantılarına katılacak.
Son Dakika › Güncel › İsrail'de Savaş Kabinesi Üyeliği İçin Yarış Başladı - Son Dakika
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