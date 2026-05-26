İsrail'de Tecavüz Olayı Tartışmaları

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 2024'te Gazze'den alıkonulan Filistinli esire Sde Teiman askeri üssünde tecavüz olayını ifşa ettiği gerekçesiyle eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'yi resmen görevden alarak ordudan ihraç etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kararın Yerushalmi'nin olaya dahli olduğu yönündeki "şüphelerin" güçlenmesinin ardından alındığı ifade edildi.

Açıklamada, hakkında süren ceza davası nedeniyle daha önce görevden uzaklaştırılan Yerushalmi'nin kesin olarak görevden alınmasına ve ihracına karar verildiği belirtildi.

Yerushalmi'nin İsrail ordusundaki "hizmet süresini" tamamlamaya hak kazanamayacağı ifade edilen açıklamada, rütbesinin sökülmesine ilişkin kararın ise ceza davasının sonucuna göre verileceği kaydedildi.

Katz, karar dolayısıyla Zamir'i tebrik etti

Öte yandan Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yerushalmi'nin ordudan ihracı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Zamir'i tebrik etti.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Katz, yayınlanan görüntülere rağmen Gazze'den alıkonulan Filistinli esire Sde Teiman askeri üssünde tecavüz olayının "iftira olduğunu" ileri sürdü.

Katz, İsrail Başsavcısı'ndan Yerushalmi'nin yıllarca hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiğini aktardı.

Sde Teiman'daki tecavüz görüntüleri yayınlanmıştı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Sde Teiman'da Gazze'den alıkonulan bir Filistinli esire tecavüz edildiğini gösteren görüntüleri yayımlamıştı.

Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

İsrailli askerler hakkındaki yargılama devam ederken İsrail askerlerinin tecavüz görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi, Kasım 2025 başında gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Yerushalmi, aşırı sağcı bakanlar ve grupların baskısı sonucu görevinden istifa etmişti.

İsrailli askerlerin yargılandığı Sde Teiman davası, İran'a saldırıların gölgesinde 12 Mart'ta kapatılmış, nisan ayında Sde Teiman askeri üssünde tecavüz olayına karışan yedek askerlerin orduya dönüşü onaylanmıştı.