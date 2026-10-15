İsrail'deki Intel tesisinde patlayan gaz tüpü ikinci işçiyi de öldürdü - Son Dakika
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İsrail'deki Intel tesisinde patlayan gaz tüpü ikinci işçiyi de öldürdü

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İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kentindeki Intel tesisinde gaz tüpünün infilak etmesiyle meydana gelen patlamada ölen işçi sayısı 2'ye yükseldi. Soroka Hastanesi, ağır yaralanan 49 yaşındaki işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kentinde bulunan ABD'li teknoloji şirketi Intel'e ait yarı iletken çip üretim tesisinde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, olay tesisteki bir gaz tüpünün henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etmesi sonucu meydana geldi.

Berşeva'daki (Birüssebi) Soroka Hastanesi'nden yapılan açıklamada, patlamada ağır yaralanan 49 yaşındaki işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İlk yardım ekipleri dün ağır yaralanan 3 işçinin Soroka Hastanesi'ne sevk edildiğini aktarmıştı.

Ağır yaralanan bir işçi hastaneye kaldırılmasının hemen ardından hayatını kaybetmişti..

İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı, patlama sonucunda tehlikeli kimyasalların sızmış olmasından endişe edildiğini aktarmıştı.

ABD'li teknoloji şirketi Intel'e ait yarı iletken çip üretim tesisindeki patlamanın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kiryat Gat kentini ziyaret ettiği sırada gerçekleşmesi dikkati çekmişti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise sızıntı şüphesinin çip üretiminde kullanılan "nitrojen triflorür" (azot triflorür) gazından kaynaklandığı, uzman ekiplerin fabrikada kimyasal izleme ve risk analizi yürüttüğü kaydedilmişti.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
UluslararasıTeknolojiGüvenlikİsrailGüncelIntelDünyaSon Dakika

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