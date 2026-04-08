İsrail'den ABD'ye Destek, Ateşkes Lübnan'ı Kapsamıyor

08.04.2026 09:04
İsrail, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları iki hafta askıya alma kararını desteklediğini duyurdu.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları iki hafta süreyle askıya alma kararını desteklediklerini duyurdu. İsrail, arabulucu Pakistan'ın açıklamasının aksine bu ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını açıkladı. İran, ABD ile görüşmelerin 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da başlayacağını bildirdi.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "ateşkese verilen desteğin İran'ın saldırılarını derhal durdurması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması şartına bağlı olduğu" belirtildi. Açıklamada, ayrıca Tahran'ın ABD, İsrail ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırıları sonlandırması gerektiği ifade edildi.

Washington'un çatışmayı azaltmak ve taraflar arasında müzakere zemini oluşturmak amacıyla İran'a yönelik saldırıları iki hafta süreyle durdurduğunu bildirmesinin ardından İsrail de "ABD'nin İran'ın nükleer, füze ve terör tehdidi oluşturmamasını sağlamaya yönelik çabalarını" desteklediğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise anlaşmanın Lübnan'daki İsrail operasyonlarının da durdurulmasını içerdiğini söylemişti. İsrail'in açıklamasına göre Lübnan ateşkes kapsamına dahil değil. Lübnan, İran'a yönelik saldırılarda Şii dünyasının dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın İsrail'e saldırmasıyla çatışmaya dahil olmuştu. Lübnan'daki İsrail saldırılarında bugüne kadar en az bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği, 1,2 milyon kişinin ise yerinden edildiği bildiriliyor.

İran, ABD ile görüşmelerin 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da başlayacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, İran, Son Dakika

