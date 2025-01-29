İsrail'den Batı Şeria'da Arazi Satışı Tasarısı Onaylandı

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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'dan arazi satın almasını kolaylaştıracak yasa tasarısı İsrail Meclisindeki ön okumada onaylandı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, tasarı, ön okumada 33 milletvekilinin "ret" oyuna karşı 58 milletvekilinin "kabul" oyuyla geçti.

Tasarı yasalaşırsa şu anda sadece İsrail ordusuna bağlı Sivil İdare'ye kayıtlı şirketlerin arazi satın alabildiği işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrailli yerleşimcilerin de özel olarak arazi satın almasının ve kiralamasının önü açılacak.

Meclisteki ön okumada onaylanan ve iki bölümden oluşan tasarının ilk bölümü, Ürdün'ün Batı Şeria'yı yönettiği dönemde bölgeden Ürdünlü, Filistinli ya da diğer Araplar dışındaki kişilerin arazi almasını yasaklayan ve "Ürdün yasası" olarak bilinen yasanın kaldırılmasını içeriyor.

Tasarının ikinci bölümünde ise Batı Şeria'dan herkesin arazi satın alabilmesinin önünün açılması amaçlanıyor.

"Ürdün yasası"nın Ürdün hükümeti tarafından 1953 yılında çıkarıldığı ve amacının yabancıların işgal altındaki Batı Şeria'dan toprak satın almasını engellemek olduğu belirtilen tasarıda, "İsrail vatandaşlarına, sırf İsrail vatandaşı oldukları için Batı Şeria'dan arazi satın alma hakkına kısıtlamalar getirilmesi kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

İsrail'de bir tasarının yasalaşabilmesi için Mecliste 3 oylamadan geçmesi gerekiyor.