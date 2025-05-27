İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak - Son Dakika
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İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak

İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
27.05.2025 20:27
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İsrail Güvenlik Kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesine onay verdiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasını teklif ettiği belirtildi.

İsrail Kabinesi, Batı Şeria'da 22 Yeni Yasa Dışı Yerleşim Birimi İnşasına Onay Verdi
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

KABİNE ONAYLADI

Yerel basında çıkan haberde, kabinenin söz konusu öneriyi geçen hafta yapılan gizli oylamada Batı Şeria'da 22 yeni yada dışı yerleşim biriminin inşa edilmesini kabul ettiği ifade edildi.

"BATI ŞERİA'NIN İŞGALİNDEN BU YANA ALINAN EN ÖNEMLİ KARAR"

İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarında faaliyet gösteren "Yesha Council" isimli kuruluşun Başkanı Israel Ganz, yerel basına yaptığı açıklamada, kabinenin bu adımının Batı Şeria'nın işgal edildiği 1967'den bu yana alınan "en önemli karar olduğunu" ileri sürdü.

İsrail Kabinesi, Batı Şeria'da 22 Yeni Yasa Dışı Yerleşim Birimi İnşasına Onay Verdi

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Tel Aviv makamlarından gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasına karar verildiği haberine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN FİLİSTİN TOPRAKLARINI GASBI

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 250'ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor. Filistin şehirlerini hatta köylerini bile birbirinden ayrılan bu yasa dışı yerleşim birimleri, bölgedeki işgali daha da derinleştiriyor.

Bu yasa dışı yerleşim birimlerindeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da sık sık Filistinlilerin köylerine saldırıyor, evleri, araçların yanı sıra tarım arazilerini ateşe veriyor, zeytin ağaçlarını kesiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Flankes0107:
    elbet birgün adalet yerini bulacaktır ALLAH in haram kıldığını siz helal sayamazsiniz yerin dibine batasin itrail 5 0 Yanıtla
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