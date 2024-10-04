İsrail'den Beyrut'a 15 Hava Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Beyrut'a 15 Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine 15 hava saldırısı düzenledi. 1374 kişi ölü.

04.10.2024 00:48
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İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Beyrut'ta bugün 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlendiği ve vurulan yerlerin "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hava saldırılarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

İsrail ordusunun son günlerde artırdığı hava saldırıları, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusundaki Bekaa Vadisi ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde yoğunlaşıyor.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1374 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Beyrut'a 15 Hava Saldırısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'den Beyrut'a 15 Hava Saldırısı - Son Dakika
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