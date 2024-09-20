İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı

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İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Beyrut'a "bir nokta" saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. İsrail ordusu iç cephe komutanlığının, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Beyrut'taki AA muhabiri, kentteki Camus Caddesi'nde bir yere hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. Saldırının düzenlendiği yerden yoğun dumanlar yükseldiği görülürken, Lübnan sağlık ekipleri ve ambulanslar bölgeye sevk edildi.

Sosyal medyada da Hizbullah'ın etkin olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.