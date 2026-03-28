İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı
İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı

28.03.2026 13:00
İsrail ordusu, Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki bir apartman dairesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bir apartman dairesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Dahiye'ye bağlı Canah Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef aldı.

Saldırıya ilişkin başka detay paylaşılmadı.

İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunduğu Dahiye bölgesini gece saatlerinde de hedef almıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1142 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

