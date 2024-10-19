İsrail'den Dahiye'ye Bombardıman

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde hedef gösterdiği noktaya havadan bombardıman düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde iki binayı hedef gösterip buralara saldırı düzenleyeceğini açıkladı.

Sözcünün uyarısından dakikalar sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde güçlü patlamalar meydana geldi.

Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Sözcü Adraee, yaptığı ikinci bir paylaşımla, Beyrut'un güneyinde Dahiye bölgesinde başka bir binayı daha hedef gösterdi.

Öte yandan, İsrail'in hücumuna karşılığını artıracağını yakın zamanda açıklayan Lübnan'daki Hizbullah, sabah saatlerinden itibaren kuzey bölgelerine saldırılarını artırdı.

İsrail ordu sözcülüğünün açıklamasına göre, İsrail'in kuzeyinde Hayfa çevresi ve Celil bölgesi çevresine 180 kadar roket atıldı.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırılarda, şu ana kadar Akka kentinde bir kişinin öldüğü, farklı noktalarda en az 10 kişinin yaralandığı, bazı noktalarda maddi hasar oluştuğu bildirilmişti.

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı ve yaralanan olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan hanesinin görüntüsünün uyumuna dikkat çekmişti.

Hizbullah'tan henüz Netanyahu'nun konutunu hedef alan İHA saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.