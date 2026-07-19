İsrail'den Doğu Kudüs'te Tahliye ve Yıkım Emri

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kefr Akab Mahallesi'nde Filistinlilere ait 22 ev için tahliye ve yıkım emrini tebliğ ettiği bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Kefr Akab Mahallesi'ne baskın düzenleyerek yıkım kararlarını uygulamak için çok sayıda eve tahliye tebligatı bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının ev sahiplerine, yıkım öncesinde evlerini boşaltmaları için en fazla bir hafta süre tanıdığı aktarıldı.

Valilik, daha sonra bir açıklama daha yaparak İsrail güçlerinin Filistinlilere ait evler için toplamda 22 tahliye ve yıkım emri dağıttığını kaydetti. Tebligatların hem tahliye hem de yıkım kararını aynı anda kapsayıp kapsamadığı veya tam olarak kaç evi etkilediği konusunda ayrıntı verilmedi.

Açıklamada ayrıca, İsrail makamlarının daha önce de aynı mahallede yaklaşık 20 ev için inşaatı durdurma ihbarnamesi dağıttığına işaret edildi.

Askeri kontrol noktası hazırlığı

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında bulunan Beyt Anan ile Beyt Likya beldelerini birbirine bağlayan yol üzerindeki El-Huneydık bölgesine beton bariyerler yerleştirdi.

Bu adımın, bölgeye askeri kontrol noktası kurulması hazırlığı olduğu ifade edildi.

Haberde, El-Huneydık bölgesinin sık sık İsrail güçlerinin baskın ve saldırılarına maruz kaldığı, bunun da özellikle çiftçilerin topraklarına erişimini engellediği vurgulandı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin yayımladığı rapora göre, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail güçlerinin konuşlandığı 917 kontrol noktası bulunuyor. Bunların 244'ünün 7 Ekim 2023'ten sonra kurulduğu belirtiliyor.

Konseyin 6 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2026'nın ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'da 11 bin 74 saldırı ve ihlal gerçekleştirdi.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim biriminin yanı sıra, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor. Ayrıca aşırı sağcı Yahudi gruplar tarafından kurulan ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri mevcut.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de 15 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan yaklaşık 750 bin İsrailli yerleşimci, Filistinlileri topraklarından sürmeyi amaçlayan saldırılarını sürdürüyor.