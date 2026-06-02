İsrail'den Ezan Yasağına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Ezan Yasağına Tepki

02.06.2026 05:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli yetkili, İsrail'in ezanı yasaklamasını 'dini savaş' olarak nitelendirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşlerinden Sorumlu Başdanışmanı Şeyh Mahmud el-Hebbaş, İsrail'in camilerde ezanı yasaklamaya yönelik attığı adımın "dini savaş" ilanı olduğunu bildirdi.

Hebbaş, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü'nün 1948'te işgal edilen Filistin topraklarında camilerden ezanın hoparlörle okunmasını yasaklayan yasa tasarısının Yasama İşleri Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Kudüs ve 1948 topraklarında ezanı yasaklama girişimlerinin Müslümanlara, İslamiyet'e ve ibadet hürriyetine yapılmış doğrudan bir saldırı olduğunu belirten Hebbaş, bunun İslam'ın kutsal mekanlarına ve ritüellerine karşı dini bir savaş ilanı olduğunu vurguladı.

Hebbaş, ezana yönelik saldırının, İsrail'in, Filistin halkına ve İslamiyet ile Hristiyanlığın kutsal değerlerine karşı izlediği politikaya yön veren nefret ve aşırıcılık halinin bir yansıması olduğunun altını çizdi.

İsrail'in camilere ve dini ritüellere yönelik saldırısının, uluslararası kanunlarla güvence altına alınan ibadet hürriyetinin ihlali olduğunu kaydeden Hebbaş, ezanı yasaklama girişimlerinin "Filistin halkının ulusal ve dini kimliğini yok etmeyi ve topraklarıyla bağını koparmayı" başaramayacağını ifade etti.

İsrail polisi, Haziran 2025'te aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in direktifleri doğrultusunda, 3 camide ezanları susturmak için yaptırım raporu düzenlemişti.

Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü de Aralık 2025'te, 1948'te işgal edilen Filistin topraklarında camilerden ezanın hoparlörle okunmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısını Meclise sunmuştu.

Söz konusu tasarının kanunlaşması için Meclisten de geçmesi gerekiyor. Ancak Mecliste tasarının oylamaya sunulacağı tarih henüz kesinleşmedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Ezan Yasağına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya

00:52
Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı’nı açacak anlaşmaya varabiliriz
Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz
23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 06:16:22. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Ezan Yasağına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.