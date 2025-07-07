İsrail'den Filistinlilere Sürgün Planı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya, ateşkes sağlansa bile kontrolünde tutmak istediği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinlileri başka ülkelere sürgün amacıyla sözde "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlamaları talimatı verdiğini duyurdu.

Basına açıklamalarda bulunan Katz, bahsi geçen sözde "insani yardım kenti"ne girenlerin tekrar çıkamayacağını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri önce güneye ardından diğer ülkelere sürgün etme amacından vazgeçmek istemeyen İsrail'in Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusuna Philadelphi ve Morag koridorlarıyla izole edilen Refah'ta sözde "insani yardım kenti" kurmak için bir plan hazırlama talimatı verdiğini açıkladı.

Katz, Filistinlileri Gazze Şeridi'nden diğer ülkelere "gönüllü göç" adı altında sürgün etme hedefine vurgu yaparak, bu planın "gerçekleştirilmesi gerektiğini" savundu.

Bu bölgeye Filistinlilerin bir taramadan geçerek girebileceğini ve ilk etapta 600 bin Filistinliyi buraya sürmeyi hedeflediklerini aktaran Katz, Filistinlilerin bu bölgeye girdikten sonra ayrılmasına izin verilmeyeceğini belirterek, tüm Filistinlileri "uluslararası kuruluşların yönettiği ve İsrail ordusunun güvenliğini sağladığı" bu bölgeye getirmeyi amaçladıklarına işaret etti.

Katz, bölgede 4 ek sözde "insani yardım merkezi" kurulacağını dile getirerek, İsrail'in Hamas ile ateşkes anlaşması sağlansa bile Morag Koridoru'nu elinde tutacağını ileri sürdü.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 5 Temmuz'daki kabine toplantısında, Refah'ta sözde "insani yardım kenti" kurulması talimatı verdiğini aktarmıştı.

İsrail'in Hamas ile bir ateşkese varılsa bile Morag ve Philadelphi koridorlarıyla onların arasında kalan Refah kentinden çekilmeyeceği öne sürülmüştü.

İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya atılan Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etme fikri İsrail tarafından benimsenmiş, Netanyahu bu fikri hayata geçirmek için çalıştıklarını sık sık dile getirmişti.