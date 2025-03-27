İsrail'den Gazze'de Yeni Tahliye Emri - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'de Yeni Tahliye Emri

İsrail ordusu, Gazze'deki tahliye emrini genişleterek yeni bölgeleri kapsayacak şekilde duyurdu.

27.03.2025 07:06
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İsrail ordusu, Gazze kentindeki Ez-Zeytun, Tel el-Heva ve Şeyh Aclin mahallelerindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmeleri için yayınladığı "tahliye emri"ni genişletti.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu mahallelere ek olarak eski şehir bölgesini de içine alacak şekilde tahliye edilmesi gereken bölgenin doğuya doğru genişletildiğini belirtti.

Bunun saldırı öncesinde son uyarı olduğu tehdidinde bulunan Adraee, bu bölgeden roketlerin ateşlendiğini öne sürdü.

Adraee, yoğun nüfuslu olduğu bilinen bu bölgeden güneye doğru hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in güneyindeki bir hava üssünü hedef aldıklarını açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusu, ülkenin güneyine doğru "Gazze'den ateşlenen" bir roketi durdurduğunu iddia etti.

İsrail ordu radyosu, roketin sirenler devreye girmeden durdurulduğunu ileri sürdü.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in güneyindeki bir hava üssünü roketlerle hedef aldıklarını duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı yerinden edilmişti

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı.

Birleşmiş Milletler'in paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı, en az bir kere yerinden edildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'de Yeni Tahliye Emri - Son Dakika

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