İsrail'den Han Yunus'ta Yeni Sürgün Emri

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin bazı bölgelerindeki Filistinliler için yeni bir sürgün emri yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Haritaya göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan 107, 108, 109, 110, 111, 112 numaralı bloklarla 88 blokun doğu kısmının boşaltılması gerektiğini kaydeden Adraee, İsrail ordusunun bölgeye yoğun saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Adraee, işaretli bölgelerdeki Filistinlilerin batıya doğru gitmelerini ve geri dönmemelerini isteyerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sahil kesimindeki dar bir koridorda nüfus yığılmasına zorlamaya devam etti.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 418 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 261 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 860 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 220 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 751'e, yaralıların sayısı da 4 bin 931'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.