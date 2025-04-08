İsrail'den Harem-i İbrahim Camisi'ne Uzaklaştırma Cezası - Son Dakika
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İsrail'den Harem-i İbrahim Camisi'ne Uzaklaştırma Cezası

İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin imamına 15 gün uzaklaştırma cezası verdi.

08.04.2025 02:16
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İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin imamına 15 gün uzaklaştırma cezası verdiği bildirildi.

El Halil Filistin Evkaf Müdürü Şeyh Cemal Ebu Aram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harem-i İbrahim Camisi görevlilerinin, İsrail askerlerinin caminin işgal altındaki bölümündeki tüm iç odaların kapılarını kilitleyip zincirlemesi karşısında şaşkınlığa uğradığını ifade etti.

Ebu Aram, cami imam ve hatibi Şeyh Mutez Ebu Isnine ile bir görevlinin 5 saat kadar gözaltına alındığını, daha sonra Ebu Isnine ile görevliye 15 gün uzaklaştırma cezası verildiğini belirtti.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Harem-i İbrahim'in bazı odalarına kilit vurulması, bakanlığın cami üzerindeki egemenliğine açıkça zarar vermeyi amaçlayan ve caminin kutsallığını ihlal eden tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirildi.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nda ibadete açmayı reddetmişti.

Harem-i İbrahim Camisi, ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılıyordu ancak İsrail makamları bu yıl söz konusu uygulamayı yerine getirmedi.

Müslümanlar için en kutsal 4. cami olan Harem-i İbrahim'e yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Harem-i İbrahim Camisi'ne Uzaklaştırma Cezası - Son Dakika

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