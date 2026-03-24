İsrail'den Hizbullah'a Saldırı
İsrail'den Hizbullah'a Saldırı

24.03.2026 18:48
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait benzin istasyonlarını hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından kontrol edildiğini iddia ettiği "Al Amana" şirketine ait benzin istasyonlarını hedef aldığını doğruladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan genelinde yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Hizbullah tarafından kontrol edildiği ve finansal olarak faaliyetlerini desteklediği iddia edilen Al Amana şirketine ait benzin istasyonlarının Lübnan genelinde hedef alındığı duyuruldu.

Benzin istasyonlarının kullanılamaz hale geldiği ifade edilen açıklamada, Hizbullah'ın araçlarına yakıt ihmalini Al Amana'nın istasyonlarından yaptığı ve söz konusu şirketin Hizbullah'a finansal gelir sağladığı öne sürüldü.

Açıklamada, Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen Kurumunun (faizsiz dayanışma) varlıkları dahil, Lübnan'da saldırıların da süreceği tehdidinde bulunuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Al Amana şirketine ait 5 akaryakıt istasyonunu hedef aldığı bildirilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da İsrail saldırılarında 1072 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

