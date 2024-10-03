İsrail'den Hizbullah İddiası

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İsrail, Hizbullah'ın, Suriye'den Lübnan'a silah kaçırdığını ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, Hizbullah'ın Suriye ile Lübnan arasındaki El-Masnaa Sınır Kapısı'nı silah kaçakçılığında kullandığının ortaya çıktığını iddia etti.

Adraee, Suriye-Lübnan sınırındaki kaçakçılık merkezlerinin hedef alındığı 26 Eylül'den bu yana Masnaa Sınır Kapısı'nın Hizbullah'ın silah kaçırdığı temel sınır kapısı haline geldiğini kaydetti.

İsrailli Sözcü, Lübnan'dan sınır kapılarından geçen tırların titiz bir şekilde kontrol edilmesi ve silah taşıyanların Suriye'ye iade edilmesini istedi.

Hizbullah'tan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in söz konusu iddialarının ardından, Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn ve Emniyet Genel Müdür Vekili İlyas el-Beyseri'yi aradı.

Mikati, Avn ile Beyseri'den Lübnan-Suriye sınırındaki güvenlik önlemlerinin artırılmasını isterken, yetkililer başta Masnaa olmak üzere sınır kapılarında çok sıkı tedbirler alındığını kendisine iletti.