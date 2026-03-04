İsrail'den İran'a Geniş Çaplı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den İran'a Geniş Çaplı Saldırı

04.03.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Hava Kuvvetleri, İran'daki terör altyapılarına yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirdi.

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, "İran genelinde İran terör rejimine ait altyapılara yönelik dün gece boyunca devam eden geniş çaplı bir saldırının tamamlandığını" bildirdi.

İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İsrail Hava Kuvvetleri, Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN) hassas yönlendirmesi ve Operasyonlar Dairesi (AMATZ) ile işbirliği içinde, gece boyunca (Salı) İran genelinde İran terör rejimine ait altyapılara karşı geniş çaplı bir saldırı dalgasını tamamladı. Hedefler arasında, İran'ın batısındaki İsfahan'da rejim tarafından balistik füzelerin - 'Kadr' tipi füzeler de dahil - depolanması ve fırlatılması amacıyla kullanılan bir kompleks de vardı. Söz konusu kompleks, buradan yapılabilecek başka füze atışlarını azaltmak amacıyla hedef alındı."

Ayrıca, İran terör rejiminin balistik füze depolamak ve savunma sistemlerini barındırmak için kullandığı birçok tesis de vuruldu. Bu saldırılar, İran'daki çeşitli bölgelerde hava üstünlüğünü daha da pekiştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Devleti'ne ve vatandaşlarına yönelik saldırılara izin vermeyecek; İran terör rejiminin tüm unsurlarına yönelik zararı derinleştirmeye ve ihtiyaç duyulan her yerde altyapılarına karşı kararlılıkla hareket etmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA

İsrail, Güncel, Terör, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den İran'a Geniş Çaplı Saldırı - Son Dakika

Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Dursun Özbek’ten ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına net yanıt: Külliyen yalan Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan
Görüntü Türkiye’den Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
UEFA’dan Arda Turan’ın Türkiye talebine cevap İşte maçın oynanacağı stadyum UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stadyum

13:37
Ronaldo savaştan mı kaçtı Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
Ronaldo savaştan mı kaçtı! Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:01
İran’a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
İran'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 13:57:00. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'den İran'a Geniş Çaplı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.