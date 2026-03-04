İsrail'den İran'a Geniş Çaplı Saldırı

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, "İran genelinde İran terör rejimine ait altyapılara yönelik dün gece boyunca devam eden geniş çaplı bir saldırının tamamlandığını" bildirdi.

İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İsrail Hava Kuvvetleri, Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN) hassas yönlendirmesi ve Operasyonlar Dairesi (AMATZ) ile işbirliği içinde, gece boyunca (Salı) İran genelinde İran terör rejimine ait altyapılara karşı geniş çaplı bir saldırı dalgasını tamamladı. Hedefler arasında, İran'ın batısındaki İsfahan'da rejim tarafından balistik füzelerin - 'Kadr' tipi füzeler de dahil - depolanması ve fırlatılması amacıyla kullanılan bir kompleks de vardı. Söz konusu kompleks, buradan yapılabilecek başka füze atışlarını azaltmak amacıyla hedef alındı."

Ayrıca, İran terör rejiminin balistik füze depolamak ve savunma sistemlerini barındırmak için kullandığı birçok tesis de vuruldu. Bu saldırılar, İran'daki çeşitli bölgelerde hava üstünlüğünü daha da pekiştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Devleti'ne ve vatandaşlarına yönelik saldırılara izin vermeyecek; İran terör rejiminin tüm unsurlarına yönelik zararı derinleştirmeye ve ihtiyaç duyulan her yerde altyapılarına karşı kararlılıkla hareket etmeye devam edecektir."