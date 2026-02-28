İsrail'den İran'a Operasyon Desteği

(ANKARA) - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, "On yıllardır dünya çapında kitlesel terör ve cinayetlerden sorumlu olan ve nükleer silaha sahip bir devlet olmayı hedefleyen, dünyanın önde gelen terör destekçisi devlete karşı cesur ve ortak bir operasyon başlatma kararında Başbakan Benjamin Netanyahu'yu ve ekibini tamamen destekliyorum. Bu operasyonun tüm Orta Doğu ve tüm dünya için tarihi bir değişim ve daha iyi bir gelecek getireceğini içtenlikle umuyorum. Bize zarar vermek isteyen veya tehdit edenlere açıkça söylemek istiyorum: İsrail halkı güçlü bir ulustur. Kimse ruhumuzu parçalayamaz" dedi.

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde İran'a saldırı düzenledi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin cesur kadın ve erkekleri, size güveniyor ve destekliyorum. Bütün bir ulus arkanızda. Tanrı hepinizi kutsasın ve hepinizi barış içinde evlerinize döndürsün. Bu asil görevi yerine getiren ABD ordusunun erkek ve kadın askerlerine, teşekkür ederim. Ortaklığımız, umudu, refahı ve güvenliği ilerleten gerçek bir nimettir. Birlikte kazanacağız. Tanrı sizi korusun ve hepiniz barış içinde evlerinize dönün.

İran rejiminin saldırısı altında olan Orta Doğu'daki dostlarımız ve müttefiklerimizle birlikteyiz. Tanrı onları korusun ve her türlü zarardan korusun. İran halkına sesleniyorum, umarım ki, yakında özgürlüğün daha iyi bir geleceğini görebilirsiniz."