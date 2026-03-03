İsrail'den İran'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
İsrail'den İran'a Saldırı Tehdidi

03.03.2026 14:11
İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD ile ortak saldırıların süreceğini ve İran’a büyük zarar verildiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik ABD ile ortak başlattıkları saldırıların "gerekli olduğu sürece" devam edeceği tehdidinde bulundu.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, gece İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'daki hedeflere saldırılar düzenlediğini kaydetti.

İran genelinde füze fırlatma kapasitesi ve stratejik hedeflere zarar verdiklerini ileri süren Katz, ABD ve İsrail'in İran'ya yönelik düzenlediği saldırıların "eşi benzeri görülmemiş" olduğunu savundu.

Saldırıların "gerekli olduğu sürece" devam edeceği tehdidinde bulunan Katz, "saldırıların amacının İran'ın yeteneklerini ortadan kaldırmak, İsrail ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığını korumak, İran'ın nükleer silah ve füze üretimi konusundaki çalışmalarını engellemek ve İran halkının harekete geçerek rejimi devirmesi için koşullar oluşturmak" olduğunu iddia etti.

İsrail-ABD ortak saldırısıyla İran'a büyük zarar verildiğine işaret eden Katz, İran'dan sonra Lübnan'a yoğun saldırıları sürdürecekleri mesajını da verdi.

İsrail ordusu, İran devlet kurumlarını hedef aldı

Öte yandan Katz'ın düzenlendiğini işaret ettiği saldırılarda İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da devlet kurumlarını hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başkent Tahran'da devlet kurumlarının bulunduğu komplekse saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi binasının çok sayıda mühimmatla vurulduğu, ayrıca İranlı subayların eğitim aldığı bir kurum ile diğer altyapı tesislerinin hedef alındığı paylaşıldı.

İsrail ordusu ayrıca, hedef alınan noktaları gösteren bir 3D görsel paylaştı.

Kaynak: AA

