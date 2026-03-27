İsrail'den İran'a Saldırılara Hız Verme Tehdidi
İsrail'den İran'a Saldırılara Hız Verme Tehdidi

27.03.2026 14:40
İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a yönelik saldırıları şiddetlendireceklerini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırıları bir üst seviyeye çıkarıp şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunarak, "Tahran'ın İsrail'e karşı misillemelerine devam edebilmek için kullandığı askeri kapasitesine yönelik hedef ve alanlarda" saldırıları genişleteceklerini ileri sürdü.

Bakan Katz, başkent Tel Aviv'deki harekat merkezinde durum değerlendirmesi için Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.

İranlı liderler ve komutanları hedef almaya devam edecekleri ve Tahran'ın stratejik yeteneklerini ortadan kaldırmayı sürdürecekleri tehdidinde bulunan Katz, İran'a yönelik saldırıları bir üst seviyeye çıkararak şiddetlendireceklerini ifade etti.

Katz, İran'ın İsrail'e misillemelerine devam edebilmek için kullandığı "silah üretimi, askeri kapasitesine yönelik hedef ve alanlarda" ülkesinin saldırılarını genişleteceğini ileri sürdü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Alman yetkililer, “Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği“ iddialarını yalanlamadı Alman yetkililer, "Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği" iddialarını yalanlamadı
Isparta’da Kız Öğrencinin Saldırısı Cep Telefonuyla Kaydedildi Isparta'da Kız Öğrencinin Saldırısı Cep Telefonuyla Kaydedildi
Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar

14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
