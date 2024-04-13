İsrail'den İran'ın gemi baskınına yanıt: Sonuçlarına katlanacaklar - Son Dakika
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İsrail'den İran'ın gemi baskınına yanıt: Sonuçlarına katlanacaklar

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İran, İsrail'le bağlantılı ticari gemiye el koydu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde İsrail bağlantılı ticari gemiye el koymasının ardından yaptığı açıklamada, 'İran, durumu daha da tırmandırmayı seçmenin sonuçlarına katlanacak' dedi.

13.04.2024 17:05  Güncelleme: 19:13
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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde İsrail bağlantılı ticari gemiye el koymasının ardından yaptığı açıklamada, "İran, durumu daha da tırmandırmayı seçmenin sonuçlarına katlanacak" dedi.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ HAGARİ: İRAN SONUÇLARINA KATLANACAK

İran-İsrail arasındaki gerilim artıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail'le bağlantılı konteyner gemisine gerçekleştirdiği baskının ardından açıklamalarda bulundu.

Sözcü Hagari, "İran, durumu daha da tırmandırmayı seçmenin sonuçlarına katlanacak. İsrail yüksek alarm durumuna geçti. İsrail'i İran'ın daha fazla saldırganlığından korumak için hazırlığımızı artırdık. Biz de karşılık vermeye hazırız" dedi. Hagari, "İsrail Savunma Kuvvetleri tüm senaryolara hazırlıklıdır ve İsrail halkını korumak için müttefiklerimizle birlikte gerekli adımları atacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail'den İran'a: 'Sonuçlarına katlanacak' İran, İsrail'le bağlantılı ticari gemiye el koydu
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari

GEMİYE EL KOYULDU

İran medyası kısa süre önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı yakınlarında ticari bir gemiye helikopterle operasyon gerçekleştirdiğini aktarmıştı. Portekiz bandıralı ve İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'e ait Zodiac Grubu'na bağlı "MSC Aries" adlı konteyner gemisine el koyulduğu ifade edildi.

İsrail'den İran'a: 'Sonuçlarına katlanacak' İran, İsrail'le bağlantılı ticari gemiye el koydu

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına hava saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti.

İsrail'in saldırısına İran'ın misilleme yapması bekleniyordu.

İsrail\'den İran\'ın gemi baskınına yanıt: Sonuçlarına katlanacaklar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail'den İran'ın gemi baskınına yanıt: Sonuçlarına katlanacaklar - Son Dakika

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    Yorumlar (19)

  • Harun Gür: Ey israil seni bir gün, öyle bir katlar katlar çoğaltırlar ki ağababan amerika da kurtaramaz. 294 15 Yanıtla
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  • Alper Elma: Amerika ve İngiltere size destek olmasa kuyrugunu kistiran kooppe kk misali sizi bu topraklarda bogacaklar ama agababalariniz sizi ayakta tutuyor onların sayesinde millete gider yapıyorsunuz 108 10 Yanıtla
  • Ali Arslan: Valla İran'da yaklaşık 40 milyon Türk var kılına zarar gelsin bak kim bedel ödüyor görürsün yahudi i.leri. 80 21 Yanıtla Coronaci : İnsanin cok olmasi guclu oldugu anlamina gelmez nukleerin varsa 3.0 ondesin 39 5 mürsel sarıteke: Çin'de de Uygur Türkleri vardı??? 6 2 Ali Arslan: Mürsel aynen kanayan yaramız Doğu Turkistan,şu an ki hükümet ordaki müslüman kardeşlerimizi bir nevi terörist ilan etti,ben yıllar önce doğu Türkistana destek yürüyüş nedeniyle sorguya çekildik, İran farklı aslında biz İran'a Güney Azerbaycan diyoruz, Azerbaycan üzerinden oradaki soydaşlarımıza her türlü desteğe gidebiliriz,ve birgün inşallah Allah nasip edecek yine Çin'e de hesap sormayı bizlere,evet büyük güç ,ama bizlerde Kürşat kanı taşıyoruz elbet birgün... 4 0
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