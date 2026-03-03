İsrail'den İranlı Yetkililere Ültimatom - Son Dakika
İsrail'den İranlı Yetkililere Ültimatom

03.03.2026 22:37
İsrail ordusu, Lübnan'daki İranlı yetkililere 24 saat süre tanıdı, aksi halde saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'da bulunduğu belirtilen İranlı yetkililere ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verdi. Açıklamada söz konusu kişilerin ülkeyi terk etmemesi durumunda hedef alınacakları tehdidinde bulunuldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran yönetiminin resmi temsilcilerinin Lübnan'ı 24 saat içinde terk etmesi gerektiğini duyurdu.

Adraee, İsrail ordusunun Lübnan'daki İran varlığını tolere etmeyeceğini öne sürerek, "Lübnan'da İran rejiminin temsilcileri için güvenli bir yer kalmayacak. İsrail ordusu, nerede bulunurlarsa bulunsunlar onları hedef alacaktır." ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK MİSYON SORUSU YANITSIZ KALDI

İsrail ordusu, tehdidin İran'ın Lübnan'daki büyükelçiliğinde görev yapan askeri ve sivil diplomatları kapsayıp kapsamadığına ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

Öte yandan İsrail ordusu, daha önce Tahran'a düzenlenen bir saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Lübnan Tümeni Komutanı Davud Alizade'nin öldürüldüğünü iddia etmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Bunun ardından Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, İran, Ordu, Son Dakika

