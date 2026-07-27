İsrail'den Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın - Son Dakika
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İsrail'den Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın

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İsrail ordusu, Kalendiya'daki UNRWA eğitim merkezine baskın düzenledi, personeli alıkoydu.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Kalendiya Teknik Eğitim Enstitüsü'ne baskın düzenleyerek çalışanları alıkoyduğu bildirildi.

Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin UNRWA'ya bağlı Kalendiya Teknik Eğitim Enstitüsü'ne baskın düzenlediği belirtildi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz bombaları attığı, ardından eğitim ve idari personeli enstitünün salonlarından birinde alıkoyduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin ayrıca kamptaki Halk Komitesi binasının (yerel meclis) çatısına çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusu gece saatlerinde de kampa baskın düzenledi

Kudüs Valiliğinin açıklamasına göre, İsrail gece saatleri ile sabaha doğru Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek kampın bazı mahallelerinde konuşlandı.

İsrail askerlerinin, enstitünün bulunduğu caddede yoğun şekilde ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullandığı, bunun sonucunda bölgede bulunan yaşlı ağaçların alev aldığı aktarıldı.

UNRWA'ya ait eğitim merkezinin yıkılması endişesi

Baskının, Kudüs Valiliğinin yaklaşık bir buçuk ay önce Kalendiya'daki UNRWA'ya bağlı mesleki eğitim merkezinin yıkılmasını hedefleyen İsrail planına ilişkin uyarısının ardından gelmesi dikkati çekti.

Kudüs Valiliği, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail Belediyesinin enstitünün arazisi üzerinde yeni bir eğitim kompleksi kurulmasını öngören planı gündeme getirdiğini bildirmişti.

UNRWA'ya göre, Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi, 15-19 yaşları arasında yaklaşık 350 kız ve erkek öğrenciye hizmet veriyor.

Merkez, İsrail'in 1967'de Batı Şeria'yı işgal etmesinden önce Ürdün hükümetinin UNRWA'nın kullanımına tahsis ettiği arazi üzerinde inşa edildi.

Filistinliler, İsrail'in altyapı ve eğitim projelerini, Doğu Kudüs'teki arazileri gasbetmek ve Filistinli ve uluslararası kurumların faaliyetlerini zayıflatmak için gerekçe olarak kullandığını, bunun kentin işgalini pekiştirmeyi ve demografik ve kültürel yapısını değiştirmeyi amaçladığını ifade ediyor.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın - Son Dakika

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