İsrail Meclisi, Tel Aviv yönetiminin işgali altındaki Kudüs'te, izin vermediği diplomatik temsilciliklerin açılmasını engelleyebileceği yasayı onayladı.
İsrail Meclisinde yapılan açıklamada, parlamentodan geçen yasayla İsrail tarafından akredite edilmediği sürece yabancı ülkelerin Kudüs'te konsolosluk veya resmi temsilcilik açmasına izin verilmeyeceği belirtildi.
İsrail'in Kudüs'te yabancı büyükelçiliklerin açılmasını teşvik etmek için çalışacağı da kaydedildi.
Kabul edilen yasa halihazırda Kudüs'te bulunan konsoloslukları etkilemeyecek.
Doğu Kudüs'te uzun süredir Türkiye, Fransa, İtalya, Belçika, İspanya, İngiltere, İsveç, Yunanistan ve Vatikan'ın başkonsoloslukları bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Kudüs'te Yeni Temsilcilik Yasağı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?