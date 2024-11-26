İsrail'den Lübnan'a 180 Hava Saldırısı

İsrail ordusu, beklenen ateşkes öncesi Lübnan'da bugün 180 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İsrail ordusu beklenen ateşkes öncesi Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.
Ordudan yapılan açıklamada, bugün Lübnan'da 180 noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Vurulan noktaların Hizbullah'a ait "hedefler olduğu" iddia edilen açıklamayla birlikte saldırılara dair görüntüler de basınla paylaşıldı.
İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da olası ateşkesi oylamak için Türkiye saatiyle 17.00'da toplanmıştı.
Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00'da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.
Basında çıkan haberlerde, ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.
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