İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırıları

11.07.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine İHA ile hava saldırıları düzenledi, yıkımlar devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefr Tebnit beldesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenledi, Havle beldesinde ise evleri patlayıcılarla yıkmaya devam etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait İHA, Nebatiye'ye bağlı Kefr Tebnit beldesini iki kez hedef aldı.

İsrail İHA'ları ayrıca Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentinin Mecdel Zun beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdi; Havle beldesinde ise evleri patlayıcılarla yıkmaya devam etti.

Saldırılar ve yıkımlardaki can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi verilmedi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 321 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke’nin sonu dedesinin elinden oldu Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu
Almanlar artık İsrail’in soykırımını protesto edemeyecek İsrail’in var olma hakkını inkar edenlere 5 yıl hapis geliyor Almanlar artık İsrail'in soykırımını protesto edemeyecek! İsrail'in var olma hakkını inkar edenlere 5 yıl hapis geliyor
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
Fuhuş operasyonunda “meyveli“ şifreleme oyununu polis bozdu Fuhuş operasyonunda "meyveli" şifreleme oyununu polis bozdu
Kulüpler Birliği’nde Ertuğrul Doğan kararı Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı
Ufuk Özkan setlere geri dönüyor Ufuk Özkan setlere geri dönüyor!

14:32
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
14:07
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde Memurluk için merak edilen detaylar netleşti
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti
12:49
Çankaya Belediye Başkanı Güler’in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
12:37
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
12:01
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
10:54
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 15:02:55. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.