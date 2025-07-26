İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı: 1 Ölü

İsrail ordusunun, Lübnan ile ateşkesi ihlal ederek insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, sınıra yakın Sur kentinde bir araca İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Sayda kentinin El-Kasımiyye, Ezrariyye ve Ensariyye beldelerinin yanı sıra Nebatiye kentinin çeşitli beldelerinde de alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda Hizbullah mensubu Ali Abdulkadir İsmail'in öldürüldüğü iddia edildi.

Saldırıda öldürülen İsmail'in Bint Cebil bölgesindeki Hizbullah yapılanmasının yeniden inşası için yürütülen çalışmalara dahil olduğu öne sürülen açıklamada, faaliyetlerinin İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin ihlali niteliği taşıdığı ifade edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.