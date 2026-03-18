İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi
İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

18.03.2026 00:19
İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentinde halktan evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin bir kısmı ve çevresindeki birçok yerleşim bölgesine saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin bir kısmı ve çevresindeki birçok yerleşim yerini kapsayan bir harita paylaştı.

Adraee, paylaştığı haritada kırmızı ile belirtilen yerler için saldırı tehdidinde bulunarak burada yaşayan Lübnanlıların evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee'nin paylaştığı haritada, Sur kent merkezinde Hamadiye ve çevresindeki Şebriha, Cullul Bahır, Zakuk el-Mefdi, Elıbas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, El-Hoş, Reşidiyye ve Ayn Bial bölgeleri yer alıyor.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

