İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

26.05.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın Nebatiye kentine saldırı yapacağını bildirdi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti için saldırı tehdidinde bulunarak, halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine göç etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Nebatiye kent merkezinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik saldırı düzenleyeceğini bildirdi.

Adraee, bölge halkından evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin güneyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi başta olmak üzere birçok beldeye yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:38:07. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.