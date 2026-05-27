İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

27.05.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'daki Sur kentine saldırı hazırlığı yaparken halkı evlerini terk etmeye zorladı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kent merkezi ve çevresindeki bölgeler için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Sur kent merkezi ve çevresindeki bölgelerde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik saldırı düzenleyeceğini bildirdi.

Adraee, Sur kent merkezi ile çevresindeki Şebriha, Hamadiye, Zakuk el-Mefdi, Cul Cebel, el-Bas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, el-Hoş, Ayn Bial ve Reşidiye bölgelerinde yaşayan halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu dün de Nebatiye kent merkezi ile 50 belde için saldırı tehdidi yayımlayarak halkı göçe zorlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Mayıs'ta orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’dan Onana’ya zam Trabzonspor'dan Onana'ya zam
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu olurum Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu olurum
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
UEFA Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Milan’dan Icardi’ye teklif Duyar duymaz cevapladı Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

17:17
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot
Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
16:37
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
16:33
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:01
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 17:20:28. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.