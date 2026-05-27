İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kent merkezi ve çevresindeki bölgeler için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Sur kent merkezi ve çevresindeki bölgelerde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik saldırı düzenleyeceğini bildirdi.

Adraee, Sur kent merkezi ile çevresindeki Şebriha, Hamadiye, Zakuk el-Mefdi, Cul Cebel, el-Bas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, el-Hoş, Ayn Bial ve Reşidiye bölgelerinde yaşayan halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu dün de Nebatiye kent merkezi ile 50 belde için saldırı tehdidi yayımlayarak halkı göçe zorlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Mayıs'ta orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.