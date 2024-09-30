İsrail'den Lübnan'a Sınırlı Operasyon - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a Sınırlı Operasyon

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ABD, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı kara operasyonlarını doğruladı; Hizbullah karşılık verdi.

30.09.2024 23:23
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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ı hedef alan sınırlı kara operasyonları yürüttüğünü açıkladı. Hizbullah ise, İsrail kontrolünde bulunan Golan Tepeleri'ndeki mevzilere roket attığını duyurdu. Ayrıca, Hizbullah, Kfar Giladi isimli kırsal kooperatif topluluğuna uzun menzilli bir gemisavar seyir füzesi ateşlediğini ve İsrail'in kuzeyindeki bir yerleşimi roket saldırılarıyla hedef aldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik harekatıyla ilgili, "Bize şu anda yürüttükleri operasyonlar hakkında bilgi verdiler; bunlar sınır yakınlarında Hizbullah altyapısını hedef alan sınırlı operasyonlar" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da, Lübnan sınırı yakınlarında yaptığı açıklamada, Hizbullah'a karşı savaşmak üzere asker gönderebileceği uyarısında bulundu: "Havadan, denizden ve karadan... gerekli olabilecek tüm araçları kullanacağız" ifadelerini kullandı. Gallant'ın açıklamaları, İsrail ordusunun Lübnan ile olan kuzey sınırının bir bölümünü kapalı bölge ilan etmesiyle eş zamanlı yapıldı.

İsrail topçusu güney Lübnan köylerini yoğun bir şekilde bombaladı. Bombalamanın ardından İsrail'e ait zırhlı araçlar Lübnan topraklarına girdi. Lübnan ordusu ülkenin güney sınırından 5 km içeriye çekilmek durumunda kaldı. BM Sözcüsü Staphane Dujarric, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'nde (UNIFIL) görevli barış gücü askerlerinin, İsrail saldırılarının yoğunluğu nedeniyle devriye gezemediklerini ifade etti. Dujarric, ülkeye yönelik ölümcül hava saldırılarını sürdüren İsrail'in Lübnan'ı karadan işgal etmesine karşı olduklarını belirtti."Herhangi bir kara işgali görmek istemiyoruz" dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın brifinginde "İsrail'in Hizbullah ve İran destekli gruplara karşı kendini savunma hakkı vardır. İlerlemenin en iyi yolu konusunda İsraillilerle sürekli görüşüyoruz. Elbette bir ateşkes görmek istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Güney Lübnan'a kara harekatı düzenleyeceğine dair sorulara, "bildiğinizden daha fazla haberdarım ve durmalar konusunda rahatım. Şimdi bir ateşkes yapmalıyız" şeklinde yanıt verdi.

İsrail\'den Lübnan\'a Sınırlı Operasyon
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Sınırlı Operasyon - Son Dakika

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