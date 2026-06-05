İsrail'den Lübnan'a Yeni Saldırı Tehdidi

ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da 6 belde için daha saldırı tehdidinde bulunarak, halktan evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sarafand, Tuffahta, el-Bebiliyye, Kakaiyyet Sanavbar, el-Mervaniyye ve Saksakiye beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan evlerini terk edip Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de güneydeki 3 belde için saldırı tehdidinde bulunarak, halktan evlerini terk etmelerini istemişti.

İsrail 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti. Geride kalan sürede İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde onlarca belde için saldırı tehditlerinde bulunarak, halkı yerinden etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak Hizbullah 4 Haziran'da şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.