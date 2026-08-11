İsrail'den Mekke Anlaşması Endişesi - Son Dakika
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İsrail'den Mekke Anlaşması Endişesi

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İsrailli yetkili, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İsrail'e karşı ittifak olarak nitelendirdi ve Tel Aviv'in alternatif ittifaklar kurması gerektiğini savundu.

İsrailli yetkili, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalayan Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin Tel Aviv'e karşı bir araya geldiğini savundu.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli yetkili, 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin "Bu anlaşma bizi kaygılandırıyor. Bu, İsrail'e karşı kurulmuş bir ittifaktır." ifadelerini kullandı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın daha geniş çaplı bir bölgesel değişimi yansıttığını savunan İsrailli yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in başta Yunanistan ve Kıbrıs'tan oluşan Helen ekseni olmak üzere, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile alternatif ittifaklar kurması gerekiyor."

Yetkili, "çok ama çok güçlü" olması gerektiğini ve diğer ülkeleri kendisine bağımlı hale getirmesi gerektiğini savunduğu İsrail'in "devasa bir orduyu güçlendirme programına" ihtiyacı olduğunu ileri sürdü.

Türkiye, İsrail için "endişe kaynağı"

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail için bir "endişe kaynağı" olduğunu savunan yetkili, "Türkiye ve Erdoğan meselesi tehlikeli." dedi.

Mısır'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmasının kendilerini şaşırtmayacağını söyleyen yetkili, "Bu ittifak İsrail'e karşı kuruldu. Sizce bunu kimlere karşı yapıyorlar? İran'ı hedef aldıklarını söylüyorlar, ancak doğrusu ben buna pek inanmıyorum." dedi.

İsrail Diaspora Bakanı Chikli de Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlamasını İsrail açısından "çok kötü bir gelişme" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Mekke Anlaşması Endişesi - Son Dakika

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